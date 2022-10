Décorations sur vitres Joyeux Noël ! - boîte avec accessoires

Des décorations de Noël à décalquer sur les vitres grâce au pochoir, aux dessins et au feutre craie fournis. Il suffit de sélectionner une illustration, de la coller de l'autre côté de la fenêtre, puis de tracer les formes et les contours pour reproduire l'image. Une activité non salissante accessible aux petits. Avec 1 poster géant (un sapin décoré), 2 affiches, 4 cartes, 1 pochoir, 1 feutre craie blanc.