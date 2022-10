Dis pourquoi croire en Dieu

Plus de 150 questions-réponses pour réfléchir et pour comprendre les grands sujets de la religion catholique : la Bible, les fêtes, la vie des chrétiens, la Foi et les amis de Dieu, etc. C'est quoi, avoir la Foi ? Quelle est la différence entre les catholiques et les chrétiens ? Qui suis-je pour Dieu ? Est-ce Dieu qui a écrit la Bible ? Qui sont Moïse, Abraham et bien d'autres personnages encore ? Les anges existent-ils ? Qu'est-ce qu'on gagne à aider les autres ? À quoi sert le Pape ? Comment prier ?. . .