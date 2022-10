L.O.L. Surprise ! XXL 2

C'est l'effervescence dans le monde de la mode ! La fashion week d'hiver va commencer, et Neonlicious y est invitée en tant que créatrice débutante de l'année ! L'occasion pour elle de rencontrer les plus grandes stylistes (ses idoles ! ) et surtout de montrer ses propres créations. Mais quand elle s'aperçoit que toute sa collection a disparu, c'est la panique ! Pourra-t-elle participer au défilé et faire la couverture du magazine Fashion B. B. , comme elle l'espérait ? Rien n'est moins sûr...