Devil's Reign T02 (Edition collector) - COMPTE FERME

New York est assiégée ! Wilson Fisk, le maire de la ville, a clairement craqué et le voici à la tête d'une armée de super-vilains, bien décidé à jeter les super-héros hors de sa ville. Mais l'ex-Caïd a-t-il bien songé à toutes les conséquences de ses actes ? Parce qu'il pourrait bien avoir lâché sur la ville un danger plus terrible encore que lui-même... Deuxième volet de la trilogie d'albums relatant l'assaut du Caïd sur le monde des super-héros new-yorkais ! Elektra, le Soldat de l'Hiver, Spider-Man ou encore Moon Knight sont de la partie dans ce crossover résolument urbain, proposé selon la même formule qu'EMPYRE ou KING IN BLACK !