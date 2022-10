Silver Surfer : Renaissance

Quelqu'un a volé la Pierre de la Réalité et s'en est servi pour ressusciter Captain Marvel ! Pour découvrir qui manie ce terrible pouvoir sans réfléchir aux conséquences de ses actions, le Silver Surfer va faire équipe avec le plus improbable des alliés... Thanos ! Les créateurs Ron Marz et Ron Lim sont les auteurs d'épisodes très appréciés de la série Silver Surfer au début des années 90, lorsque Jim Starlin tissait la saga du Gant de l'Infini et ses suites. Les deux Ron se retrouvent aujourd'hui pour une aventure inédite, un retour dans le passé délicieusement vintage.