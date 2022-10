Raconte-moi 7 histoires qui font peur

- Le carnaval du petit monstre : Le petit monstre adore le jour du carnaval. Ce jour-là, les enfants du village pensent qu'il est un enfant déguisé, comme eux ! - Le monstre des neiges : N'écoutant que leur courage, Angèle et son frère décident de tenir tête à l'affreux monstre des neiges. - Keuralenvert, la pire des sorcières : Pas facile pour la pire des sorcière de devenir gentille ! - Le loup glacé : Afin de croquer les enfants, le loup s'est déguisé et joue avec eux à loup glacé. - Le pays de l'ombre : Dans ce pays, tout le monde a peur de tout, car il y fait nuit, tout le temps ! - La chasse aux monstres : Dans le château de la princesse, il y a une sorcière, un monstre, un lutin et un fantôme ! - Le balai de la sorcière Pétrolette : Même les sorcières peuvent avoir peur. Comme Pétrolette qui a horreur des araignées ! Un recueil qui reprend 7 histoires parues précédemment dans le magazine Pomme d'Api.