Rendez-vous au chalet des coeurs oubliés

Pour Noël, elle va le rendre dinde ! La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les bocaux de cornichons dans son Caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans lesquelles elle était enfermée. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement, lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits. Eternelle optimiste, gourmande propriétaire d'une chocolaterie, elle est aussi une passionnée - limite obsessionnelle - de Noël. Sauf que lui déteste Noël. Et qu'il s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude : ces vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes... " Humour, amour et beaucoup de paillettes, c'est la recette (gagnante) d'Emily Blaine" LE COURRIER PICARD " Sa "recette" : une rencontre improbable, un zeste d'érotisme, un grand souffre de romantisme et un don certain pour saisir l'air du temps". Femme Actuelle Senior " Emily Blaine revient avec un roman dont elle a le secret ! Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire passer un bon moment de lecture. Difficile de résister ! " OPEN MIND "Emily Blaine est passée maître dans l'art d'observer les errements du coeur" AuFéminin A propos de l'autrice Traduite dans six pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Emouvantes, drôles et ancrées dans la vraie vie, ses romances abordent avec justesse et finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui.