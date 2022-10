Trahison sanglante. Sherlock Holmes - Le dossier Dracula

SHERLOCK HOLMES : LE DOSSIER DRACULA 1894. Londres ne parle que de la mort violente d'un noble transylvanien, des mains d'un certain professeur Van Helsing. Mycroft Holmes demande à son frère Sherlock d'enquêter sur les véritables causes de la mort de Lucy Westenra et du mystérieux aristocrate. Holmes soupçonne que ceux que l'on acclame comme des héros ne sont pas ce qu'ils paraissent être... et ce qui commençait comme une quête visant à laver le nom d'un homme révèle une conspiration qui entraîne Holmes et Watson dans les montagnes de Transylvanie, jusqu'au sinistrement célèbre château de Dracula. " La Londres victorienne prend vie d'une façon que Conan Doyle lui-même n'aurait pu imaginer. " James Lovegrove