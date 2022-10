Descartes. Philosophe de la modernité

Qui n'a pas entendu dire que les Français étaient un peuple cartésien ? Mais qu'est-ce qu'être cartésien exactement ? En plongeant au coeur de la philosophie de René Descartes, Marcel De Corte montre qu'il ne s'agit pas tant de donner à la raison toute sa place que d'opérer une rupture radicale avec l'héritage reçu des Anciens, dans une conception prométhéenne de l'homme à l'origine de la modernité et qui postule qu'il peut agir sur l'ordre naturel, la société et l'être humain lui-même. En décryptant de près Descartes et sa pensée, c'est en fait de l'homme contemporain dont nous parle le grand philosophe belge dans cet ouvrage inédit. Marcel De Corte (1905-1994) a appartenu à la génération des grands philosophes du renouveau thomiste (Maritain, Gilson, etc.). Proche de Gustave Thibon, auteur d'une oeuvre abondante, spécialiste d'Aristote, il fut un observateur attentif des moeurs contemporaines.