Scalping Day Trading. L'utilisation optimale du CCI

La méthode imparable pour augmenter vos performances sur les marchés financiers en toutes circonstances ! Après le succès de son Guide complet du trading, Anthony Busière enseigne dans ce nouvel ouvrage l'application d'une méthode innovante qu'il a lui-même développée et éprouvée pour pouvoir intervenir sur les marchés quelles que soient les conditions : en mode "scalping" lors des jours de nervosité et en mode "day trading" lorsque les séances boursières sont plus calmes. Vous découvrirez tout d'abord les fondamentaux de cette méthode : les règles techniques indispensables, les processus psychologiques mis en oeuvre (prise de décision, gestion des gains et des pertes...) ainsi que les meilleurs actifs (devises, actions, matières premières...) et leurs particularités. Puis vous pourrez mettre ces connaissances en pratique grâce à 30 transactions exclusives et réelles réalisées par l'auteur et dont le détail permet d'illustrer tous les aspects liés au passage d'un ordre sur les marchés financiers. Vous aurez alors toutes les clés pour pouvoir à votre tour déployer un trading sécurisé et booster vos réussites.