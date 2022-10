Les autodafeurs - tome 3. Nous sommes tous des propagateurs

Après leur fuite de La Commanderie, Césarine, Auguste et Néné sont mis à l'abri des Autodafeurs sur l'île de Redonda, une base secrète. Tous les enfants de la Confrérie y sont regroupés en attendant que les choses se calment. Mais c'est sans compter sur la détermination de leur ennemi dont le plan ultime est lancé. Impuissants, ils assistent à la destruction quasi totale des livres et à l'avènement des Autodafeurs... De leur côté, la résistance s'organise. Trilogie culte vendue à plus de 110 000 exemplaires (prix Libr'à nous et prix Imaginales des collégiens), Les Autodafeurs est la première série de Marine Carteron (autrice de Génération K, Dix, Romy et Julius, L'attaque des cubes et La (presque) grande évasion). Un classique à dévorer !