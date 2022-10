Les autodafeurs - tome 2. Ma soeur est une artiste de guerre

Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les grand- parents d'Auguste qui sont morts en affrontant les Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa blessure à la tête. Auguste et Césarine n'ont jamais été aussi seuls mais avec l'aide de DeVergy et des membres de la Confrérie, ils vont devoir se préparer et se battre car les Autodafeurs n'ont jamais été aussi près de parvenir à leur fin... Trilogie culte vendue à plus de 110 000 exemplaires (prix Libr'à nous et prix Imaginales des collégiens), Les Autodafeurs est la première série de Marine Carteron (autrice de Génération K, Dix, Romy et Julius, L'attaque des cubes et La (presque) grande évasion). Un classique à dévorer !