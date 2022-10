S'ils n'étaient pas si fous

Que fait la police lorsqu'une femme est tuée d'un coup de feu dans la nuit et que sa fille unique, atteinte de schizophrénie, s'accuse du crime mais décrit une scène incompatible avec les éléments recueillis par les enquêteurs ? Un flic expérimenté dirige à partir de faits ténus mais têtus une enquête où l'objectivité et le métier forcent la vérité. Dans cette partition complexe, Alice Yekavian, ingénieure de la police scientifique, saura, elle, faire parler les armes. Dans ce troisième et passionnant roman de Claire Raphaël, au plus près de la réalité du travail policier, le lecteur entre dans ce temps particulier où la folie brise toutes les apparences, la mort toutes les évidences.