Journal intime - Le galop des étoiles

Top secret ! Ecris tes secrets dans ton journal intime Galop des étoiles. 75 pages libres (illustrées) pour écrire tes confidences et raconter les évènements importants de ta vie. 20 pages à compléter sur tes amis, ta famille, l'école, tes rêves, tes amours... Des illustrations de chevaux et de poneys décorent les pages de ton journal. Avec un stylo à encre pailletée pour faire scintiller tes secrets, un cadenas et une clé pour bien les protéger. 6-10 ans.