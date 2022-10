Masques à gratter - Noël - Ed. 2022

Gratte et dévoile les zones scintillantes pour créer de jolis masques ! Accroche l'élastique et déguise-toi pour Noël. Cette pochette contient : - 5 masques à gratter brillants - 5 coloriages - 1 pique en bois pour gratter finement ou plus largement - 5 élastiques pour accrocher tes masques. 5-11 ans.