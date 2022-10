Un soir de neige. Conte de Noël

"Cher petit enfant, à qui te fait penser le comte, cet homme si bon qui ne ménage pas sa peine pour sauver un pauvre être qu'il ne connaît même pas ? A Jésus, bien sûr ! " Ce joli conte de Noël montre un homme qui mobilise toutes ses ressources pour sauver un inconnu trouvé dans la campagne enneigée, à demi-mort. Il va y risquer sa santé, sa réputation, il va essuyer reproches et moqueries, mais rien ne le détournera de son but : sauver ce garçon et lui donner une meilleure vie. Cette belle histoire de Marie Bertiaux (l'auteur de la série Camino) joliment illustrée par Anne-Sophie Droulers invite l'enfant à comprendre que Jésus a mis tout en oeuvre pour le sauver, lui personnellement. Elle propose au lecteur d'entrer dans la reconnaissance et l'action de grâces.