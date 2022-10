Saint Nicolas. L’ami des enfants

Saint Nicolas est incontournable à la période de Noël. On le voit passer dans son vêtement rouge, accompagné d'un petit âne. Son visage orné d'une longue barbe blanche est doux et souriant, il est coiffé d'une mitre et tient à la main une crosse dorée, car il est évêque. Sa vie est jalonnée de faits merveilleux. Peut-être ne sont-ils pas tous vrais ou peut-être ne se sont-ils pas déroulés exactement comme on les raconte, mais ils constituent la belle légende de saint Nicolas. Si saint Nicolas est connu et fêté dans l'Est de l'Europe, il n'a pourtant jamais mis les pieds dans ces régions qui le célèbrent avec faste : il vient de Myre qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Pourquoi a-t-il marqué à ce point l'imaginaire de Noël ? Parce qu'il fut le protecteur et l'ami des enfants. Nous pouvons le prier aujourd'hui pour l'enfance blessée, pour les victimes d'abus sexuels, les orphelins, les enfants des rues, les enfants soldats, tous les enfants qui souffrent et que l'on abandonne. Entre folklore, vérité historique, spiritualité et ambiance de Noël, cet album est une mine d'informations et on y découvrira avec intérêt que saint Nicolas a inspiré le personnage du Père Noël, d'ailleurs appelé Santa Klaus aux Etats- Unis.