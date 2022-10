Quelque part dans l'espace, Gurvan s'apprête à quitter le Matérédu qui l'a vu naître : c'est là que sont artificiellement créés puis entraînés les soldats de la Coalition terrienne. En tant que pilote d'intercepteur, Gurvan se retrouve plongé au coeur des combats spatiaux de cette guerre qui se révèle de plus en plus meurtrière... Mais Gurvan et ses coéquipiers savent-ils seulement contre qui ils se battent ? Sa rencontre avec un soldat ennemi pourrait bien bousculer ses certitudes.