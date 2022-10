Inoubliables tracteurs du monde, tome 2

Cela faisait longtemps que nous avions demandé à Bernard Gibert de nous offrir un tour du monde des plus beaux tracteurs anciens (en réalité, nous l'avons souvent supplié de le faire) : nous voulions qu'il nous présente ses modèles préférés, ceux qui l'ont fait rêver quand il était enfant et qu'il aidait déjà ses parents à la ferme. Longtemps, il a refusé parce que choisir, c'était renoncer à des modèles auxquels il tenait aussi. Un matin, il nous a appelé : " Ok, je vais vous le faire. Mais j'ai besoin de deux volumes. Sinon, je n'aurai jamais assez de place. " Voilà, vous tenez en main un livre qui nous a fait longtemps rêver et que nous sommes heureuses d'avoir publié pour vous. Nous espérons de tout coeur que vous l'aimerez autant que nous avons aimé l'imaginer et le réaliser (enfin).