"Avions" : près de 170 modèles d'avions présentés, des débuts de l'aviation aux prototypes de demain. Un magnifique panorama illustré des aéronefs qui nous font rêver. Tous les avions Alternant planches simples, doubles, vignettes et illustrations au format poster, "Avions, le catalogue" emmène l'enfant à la découverte de l'univers de l'aviation de la fin du XIXe siècle jusqu'à demain, à travers 18 thématiques et 167 modèles : les débuts de l'aviation, les avions de la Première Guerre mondiale, les avions de la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs modernes, les avions militaires, les avions à décollage vertical, les hélicoptères, les avions de voltige, les ULM et les planeurs, les avions de loisirs, les hydravions, les avions de transport de passagers, les avions gros-porteurs, les records, les avions d'affaires, les drones, les avions écologiques et insolites, les avions de l'espace. Un livre passion Le style graphique d'une grande précision allié à une esthétique travaillée permet à l'enfant d'observer les modèles dans leurs détails. Le texte documentaire très accessible donne quelques informations sur chaque modèle. Un livre pour découvrir, s'étonner, rêver et partager sa passion.