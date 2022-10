J'écouterai leur cri. Cinq regards de femmes sur la crise des abus

Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) présentait un rapport qui dévoilait l'ampleur et la profondeur de la crise des abus dans l'Eglise. A partir de leur expertise, mais aussi comme femmes, croyantes engagées dans l'Eglise, les autrices de ce livre nous partagent leur réflexion née de ce séisme. Thérèse de Villette, criminologue spécialiste de la justice restaurative, nous invite à comprendre le vécu des victimes et celui des agresseurs pour offrir une démarche de transformation. Geneviève Comeau, théologienne, nous propose un retournement théologique en posant la question du mal non plus seulement du point de vue du pécheur, mais aussi de la victime. Joëlle Ferry, exégète, nous entraîne dans un parcours biblique sur le thème des abus. Agata Zielinski, philosophe, montre comment le travail de vérité effectué par la Ciase nous convoque à sortir de l'entre-soi. Enfin Monique Baujard, ancienne directrice du service famille et société de la CEF, met en lumière les impensés de l'Eglise institutionnelle révélés par la crise. Une lecture passionnante et salutaire.