The Korean Vegan, les recettes. Cuisine coréenne traditionnelle et familiale

Le best seller du New York Times ! La cuisine coréenne est réputée dans le monde pour être variée, savoureuse et de qualité. Cependant, de nombreux plats typiques sont cuisinés avec de la viande ou de la sauce au poisson (comme le fameux baechu kimchi - kimchi au chou). Aussi, lorsque l'autrice, Joanne Lee Molinaro, d'origine coréenne, est devenue vegan, elle a eu peur de perdre toute cette culture culinaire familiale. Elle s'est donc donné la mission de végétaliser les recettes traditionnelles tout en conservant leurs saveurs originelles. Jjajangmyeon, kimchi jjigae, tteokbokki, jeon, japchae... Plongez dans cet ouvrage pour découvrir les plats emblématiques de la Corée revisités façon végétale, ainsi que l'histoire touchante de Joanne et de sa famille, et de leur attachement profond à leur culture coréenne... Livre imprimé en France