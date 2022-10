Chiruran T10

Si vous demandiez à Kamo Serizawa le secret de sa force prodigieuse, il vous répondrait qu'il a toujours été le plus fort, et cela, depuis le jour de sa naissance. La dernière bataille du premier leader du Shinsengumi, le guerrier qui tourna le dos au destin offert par les dieux pour n'obéir qu'à sa volonté, commence enfin. Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News