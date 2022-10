" Alka Joshi excelle dans la création de personnages forts. Alors que Lakshmi et Malik découvrent la cause du désastre, leurs loyautés sont mises à l'épreuve dans ce nouveau et éblouissant roman. " Booklist Au printemps 1969, Lakshmi, mariée au docteur Jay Kumar, travaille à l'hôpital de Shimla. Son protégé, Malik, vient de terminer ses études et retourne à Jaipur pour entreprendre un stage au palais. Le dernier projet de la famille royale : construire un cinéma ultramoderne. Le jeune homme découvre rapidement que peu de choses ont changé dans la Ville rose : le palais royal accorde ses faveurs seulement si certains secrets restent enfouis. Lorsque le balcon du cinéma s'effondre tragiquement lors de la soirée d'inauguration, on trouve bien trop vite les coupables. Malik soupçonne quelque chose de bien plus sombre et entreprend de découvrir la vérité. Mais ce n'est que lorsque Lakshmi, la véritable gardienne des secrets de Jaipur, revient que celle-ci peut éclater au grand jour. " Le style coloré d'Alka Joshi donne une voix à ceux qui sont trop souvent réduits au silence, tout en racontant une histoire captivante et puissante. " Pam Jenoff " Alka Joshi est maîtresse dans l'art de raconter des histoires. J'ai été complètement hypnotisée par Le Secret de Jaipur et je n'ai pas pu le reposer ! C'est une histoire d'amour, de famille, d'argent et de pouvoir, racontée avec tant d'élégance, de beauté et de suspense... Ce roman a touché mon coeur et il restera avec moi pendant longtemps. " Christy Lefteri " Avec ses personnages magnifiquement complexes, Le Secret de Jaipur replonge les lecteurs dans le monde somptueux de La Tatoueuse de Jaipur, où le pouvoir, l'argent et les secrets abondent - et où les réputations protégées avec soin sont constamment remises en question. " Bryn Turnbull