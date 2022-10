Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

Ouvrage de photographies inédites Le quotidien des populations d'Algérie aux XIXe et XXe siècles reste mal connu. Il échappe aux clichés et à l'extraordinaire de la guerre qui fige le regard. Comment grandit-on, se marie-t-on, travaille-t-on, vieillit-on, meurt-on en Algérie ? Replonger dans la profondeur de l'histoire permet ainsi de montrer les permanences et les évolutions du quotidien de la population en Algérie, dès les premières photographies au milieu du XIXe siècle et jusqu'après l'indépendance. Il faut pour cela s'affranchir des lieux communs en restant au plus près des habitants, pour contribuer à dresser une anthropologie visuelle de la vie en Algérie. Coédition avec l'ECPAD et la DPMA. Tramor Quemeneur est historien, chargé de cours aux universités de Paris 8 et de Cergy. Il est membre du conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration (MNHI). Il a notamment publié Algérie 1954-1962. Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre avec Benjamin Stora (Les Arènes, Prix Elle, 2010) ; L'Algérie en couleurs. 1954-1962 Photographies d'appelés pendant la guerre avec Slimane Zeghidour (Les Arènes, 2011) ; et La guerre d'Algérie en direct avec Philippe Labro (Historia / Cerf, 2022). Il a aussi été le conseiller historique du documentaire Algérie. La guerre des appelés, de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman (France 5, 2020, sélectionné au Fipadoc).