Miss Harriet. Suivi de Toine

Un jeune peintre descend à l'auberge d'un village normand. Il y rencontre une vieille Anglaise célibataire qui s'éprend éperdument de lui ou plutôt, croit-elle, de sa peinture, dont les jeux de couleur subliment le trouble de ses sens. Miss Harriet, c'est le récit romantique et intemporel d'une folle passion, l'histoire poignante et, ici, tragique d'un coeur qui s'éveille à l'amour, se languit... A 50 ans miss Harriet a les élans (et l'intransigeance qui la poussera au bout) d'une jeune fille de 15 ans. Le gros Toine est un cabaretier aux formes aussi débordantes que sa personnalité rabelaisienne. Quand une attaque le cloue au lit, les clients passent dans sa chambre pour continuer à écouter ses récits rocambolesques et rire avec lui. Ce n'est pas du goût de sa femme qui trime du matin au soir : elle décide de lui faire couver des oeufs sous les aisselles histoire qu'il se rende utile...