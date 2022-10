Un pied au paradis

Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, début des années 1950. Une ancienne terre cherokee en passe d'être à jamais enlevée à ses habitants : la compagnie d'électricité, Carolina Power, rachète peu à peu tous les terrains de la vallée afin de construire une retenue d'eau immense lac qui va recouvrir fermes et champs. Holland Winchester, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, disparaît mystérieusement. Pour sa mère, elle en est sûre, il a été tué : elle ne l'a pas vu revenir à midi, mais a entendu le coup de feu chez le voisin, un paysan pauvre sur le point d'être expulsé. Le shérif Alexander, originaire du coin, mais qui vit désormais en ville, retourne sur les terres de son enfance et retrouve son accent et ses manières qu'il aurait mieux aimé oublier, pour tenter de démêler la vérité.