L'école des Explorateurs. De la micro aventure aux expéditions les plus extrêmes

Parce que tout est possible, Alban Michon, spécialiste de l'extrême, propose le manuel complet de l'explorateur, issu de son expérience. Du montage de projet au financement, des techniques de survie en milieu hostile au dépassement de soi, cet aventurier hors du commun a conçu ce livre comme une expédition, dont on suit la mise en oeuvre de l'idée à la concrétisation, dans le respect de la planète. Par le biais de retour d'expérience de futurs explorateurs ou d'aventuriers aguerris (Frédéric Bassemayousse, Théo Curin, Louis Wilmotte et Douglas Couet, Frédéric de Lanouvelle...), Alban prouve que concrétiser ses rêves fait avancer. Pour chaque étape de l'aventure (traversée du désert d'Atacama au Chili, de la Manche à la nage, du lac Baïkal en Sibérie...), il livre ses conseils, donne la parole à une quinzaine d'experts (médecin hyperbare, nutritionniste, ingénieur aéronautique, psychologue...) et établit des parallèles avec ses exploits. Entre guide pratique et beau-livre d'aventure, le récit d'Alban Michon révèle les coulisses des explorations, à la portée de tous.