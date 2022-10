Regard sur les artistes modernes et contemporains arabes. 50 artistes modernes et contemporains arabes

Après plus de trois décennies consacrées a` la médiation interculturelle, Brahim Alaoui, ancien directeur du musée de l'Institut du monde arabe à Paris, revient sur ses rencontres avec des artistes arabes chez eux ou dans leur exil. Il livre ainsi une connaissance de terrain et un regard sensible du travail d'une génération d'artistes modernes, souvent formés dans l'Europe d'après-guerre qui, une fois de retour dans leur pays, entament une réflexion sur leur identité et élaborent leur modernité postcoloniale. Il présente ensuite une sélection d'artistes contemporains qui, au tournant du XXIe siècle, s'est émancipée des voies classiques de la représentation, explore de nouveaux médiums et apporte une contribution originale à la dynamique globale de connexion et d'interaction artistique internationale. A travers cinquante portraits, on croise histoire de l'art et débats d'idées qui traversent le monde arabe depuis la Nahda (renaissance) jusqu'à aujourd'hui, avec ses utopies, ses tragédies, ses résiliences et ses espérances. Une publication qui se veut aussi une contribution à la réflexion sur "la modernité" repensée dans sa pluralité à l'aune des nouvelles valeurs requises par la mondialisation culturelle.