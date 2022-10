Vie de saint Nicolas

Saint Nicolas, évêque de la ville de Myre, en Asie mineure, au Ive siècle, faitdepuis longtemps l'objet d'une profonde vénération dans une grande partie de lachrétienté, notamment dans les pays du Nord et de l'Est de l'Europe, mais aussi enFrance, en Lorraine et en Alsace. Protecteur de nombreuses corporations, il est fêté le 6 décembre et en bien des endroitsc'est lui qui a la charge distribuer les cadeaux aux enfants sages. Charles Buet (1846-1897), écrivain fort populaire en son temps, nous raconte ici la vie etles miracles de ce saint si célébré et pourtant méconnu : le portrait d'un homme de foiproche de tous, mais aussi d'un homme d'action épris de justice et veillant au biencommun. A propos de l'auteur : Charles Buet, né à Chambéry (Savoie) le 23 octobre 1846 et mort à Paris le 23 novembre 1897 , est un écrivain et journaliste français. Il fut l'auteur de romans historiques dont l'action était souvent liée à la Savoie et à ses légendes