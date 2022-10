Le roi des crapauds

Comme cadeau de mariage, la sorcière Surlesrotules a offert à Gaston et Marie-Olga un nouveau sort. Dès que les deux tourtereaux ont envie d'échapper à leurs obligations princières, il leur suffit d'embrasser leurs crapauds. Ceux- ci prennent alors l'apparence du prince et de la princesse et occupent leur place au château. Tandis que Gaston et Olga sont eux transformés en batraciens. C'est ainsi qu'au début de cette histoire, nos deux malins se la coulent douce dans la station de Mare- Bella. Mais un grave événement au château va perturber leurs vacances... La suite désopilante des aventures du prince Gaston, héros de 1000 milliards de princesses.