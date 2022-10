Les techniques d'imagerie dans l'exploration du pancréas sont en constante évolution. Ce nouveau volume de la collection des Syllabus de la Société française de radiologie propose un état de l'art sur l'imagerie du pancréas en présentant la radioanatomie normale et pathologique de la glande et en détaillant les protocoles de réalisation des principaux examens : échographie tomodensitométrie et IRM. La place de l'échoendoscopie et de la TEP/TDM est également abordée. La stratégie d'exploration est distinguée pour les différents types de tumeurs et pseudo-tumeurs ainsi que pour les pancréatites et les traumatismes du pancréas. Une place particulièrement importante est consacrée à l'adénocarcinome pancréatique en raison de son caractère extrêmement agressif et du rôle capital de l'imagerie dans sa prise en charge : diagnostic bilan d'extension mais aussi suivi thérapeutique et radiologie interventionnelle. Avec près de 700 clichés et des encadrés synthétisant les messages à retenir pour chaque chapitre cet ouvrage constitue la référence pédagogique actuelle sur le sujet. Il est indispensable pour les internes et radiologues qui traitent cette région anatomique et pour les gastroentérologues chirurgiens et oncologues digestifs désireux de mieux demander et mieux comprendre les examens d'imagerie du pancréas. Mathilde Wagner est professeur des universités à Sorbonne Université et praticien hospitalier dans le service d'imageries spécialisées et des urgences du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles Foix AP-HP à Paris.