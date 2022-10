Les fiancées de Bellaire Gardens Tome 1 : La fille du maître chanteur

Bafouée par son défunt mari, lady Alice est victime d'un maître chanteur qui détient des lettres compromettantes et a des exigences très particulières : il lui demande de présenter sa fille à la haute société afin de lui trouver un mari avant la fin de la saison. Quand Lucy arrive à Charlton House, Alice comprend que la tâche sera rude. La petite effrontée ne partage pas du tout les ambitions de son gredin de père et fait clairement de la résistance. Désespérée à l'idée que les lettres soient rendues publiques, Alice fait appel à son neveu Gérald, fringant jeune vicomte, qui demande l'aide du colonel Tarrant. Un héros de Waterloo, viril, fort et... infiniment troublant. Mais Alice comme Lucy ne sont pas prêtes à se fier à un homme.