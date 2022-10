Noël au pays des bretzels

Comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur Internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un e-mail qui fait voler en éclats son projet : son déplacement est annulé ! Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé... Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Matthieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse ! Mais a-t-elle vraiment le choix, de toute façon ?