Interventions 2020

Jacques Prévert, Philippe Muray, Lovecraft ; Neil Young, Sergueï Eisenstein, Pier Paolo Pasolini ; Donald Trump, Vincent Lambert, Lénine ; le sexe, la fête ou les beaufs... Autant de thèmes et de personnages qui traversent cet ensemble unique d'articles, de chroniques, d'entretiens et de préfaces, et qui permettront au lecteur de se familiariser avec la pensée de Michel Houellebecq - stimulante, inattendue, subversive parce que continûment singulière. Restait à ordonner ce prodigieux matériau : "J'ai essayé de classer ces "interventions" par ordre chronologique, dans la mesure où je me souvenais des dates. L'existence au moins apparente du temps a toujours été pour moi un grand motif d'agacement ; mais l'habitude a été prise de voir les choses en ces termes. Pour cette fois, donc, j'y consens".