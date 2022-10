Pierre et le loup. Livre musical

Pierre vit avec son grand-père, qui lui a formellement défendu de s'aventurer dans les bois. Bravant cet interdit, Pierre, accompagné d'un canard, d'un oiseau et du chat de la maison, s'enfuit discrètement en forêt. Surpris par son grand-père, il est puni et enfermé derrière la palissade du jardin. C'est alors qu'un loup surgit du bois et se jette sur le canard, qu'il dévore sous les yeux de Pierre...