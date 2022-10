La Griffe et la flèche, tome 3 - La Cité maudite

Le guerrier Djamal, son compagnon de route Tom et leur amie, la combative Zohra, sont poursuivis par les impitoyables sbires du Kardinal. Durant leur cavale, ils arrivent par hasard aux portes d'une inquiétante ville en ruines... La cité maudite d'Elégia ! Et si cet endroit représentait une menace encore plus terrible que leurs poursuivants ?