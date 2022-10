La Moufle - bilingue ukrainien

Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit à l'intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l'aubaine ! La version française est proposée en fin d'ouvrage. En partenariat avec l'Ecole Ukrainienne de Paris "Saint Volodymyr".