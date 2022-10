Bretzel et beurre salé Tome 2 : Une pilule difficile à avaler

Locmaria, tranquille petite station balnéaire ? Cathie Wald commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa maison un cadavre rejeté par la mer. Il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles à propos de notre joyeuse quinquagénaire : après tout, avant l'arrivée de Cathie il n'y avait jamais eu de mort suspecte ici. De plus, n'est-il pas curieux que son arrivée coïncide avec un tout nouveau trafic de drogue ? Et voilà la machine à ragots qui s'emballe. Quand les forces de l'ordre arrêtent un proche de Cathie et qu'elle-même subit des menaces, elle n'a plus d'autre choix que d'enquêter. Aidée par des amies enthousiastes et par Yann, le journaliste secrètement amoureux d'elle, elle va affronter des ennemis sans scrupule. Et leur montrer que rien ne peut faire plier une Alsacienne à la tête d'une troupe de Bretons !