Haxahaven Tome 1 : Le cercle des sorcières

New York, 1911. Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Haxahaven où elle rencontre d'autres apprenties comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maitresse de maison. Car Frances poursuit un but secret : maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite afin de la ressusciter, le temps qu'il révèle le nom de son meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, Frances est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au coeur de Manhattan. Car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie...