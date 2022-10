Sociologie de la jeunesse. 7e édition

La jeunesse est une catégorie aux contours incertains. A quel âge débute-t-elle, à quel âge finit-elle ? La sociologie montre que la jeunesse est avant tout un passage dont les frontières et la définition ont évolué au cours de l'histoire et se modulent selon les situations sociales. L'affaiblissement des rites de passage, l'allongement des transitions professionnelles et la prolongation du temps des expériences qui tendent à repousser toujours plus tard l'accès à un plein statut adulte font que la jeunesse se décompose désormais en plusieurs phases - de l'adolescence au statut de jeune adulte - que ce livre tente de décrire. Devenu un "classique" du sujet depuis sa parution initiale en 1991, l'ouvrage repère et explique les évolutions significatives entraînées par ce mouvement général de recomposition sociale que la jeunesse subit parfois douloureusement. Cette 7e édition actualise les travaux récents sur l'entrée dans la vie adulte, les valeurs des jeunes, les comportements sexuels et la culture adolescente.