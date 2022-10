La boîte à outils de la négociation. 2e édition

Comment préparer une négociation et fixer ses priorités ? Comment mener les diverses étapes de la négociation, créer un climat de confiance et atteindre ses objectifs ? Comment gagner... et faire gagner l'autre pour une relation fructueuse et pérenne ? Comment concevoir sa stratégie et utiliser la palette des différentes tactiques ? Découvrez 52 outils indispensables à la conduite d'une négociation. Chacun est traité de façon synthétique et pratique, en 2 ou 4 pages, avec les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de sa mise en oeuvre, ses avantages et ses limites, des conseils méthodologiques et, pour certains, un cas d'entreprise commenté. Des compléments vidéos, accessibles par QR code, précisent concrètement l'utilisation de quelques outils.