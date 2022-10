Les petits secrets des grandes marques. Pour briller à la machine à café

Les marques sont partout ! Elles envahissent notre vie, des enseignes lumineuses dans la rue, aux logos sur les vêtements, à la publicité... mais nous ne les connaissons pas vraiment même si parfois nous les aimons... ou nous les détestons. Ce petit ouvrage ludique à la maquette très attractive nous présent nombre d'anecdotes drôles ou inédites sur les marques. Il regroupe les posts les plus populaires de la rubrique " 8 h 8 " du site Internet We are Com, site axé sur les communicants en entreprise. Chaque chapitre, organisé autour d'une thématique, est organisé de la manière suivante : - une citation inspirante d'une personnalité, - dix savoirs drôles et étonnants sur 10 marques répartis en quatre catégories : naming, décryptage, histoire et société, - une mascotte de marque à retrouver de manière ludique, sous forme de devinette par exemple. Vous apprendrez grâce à ce petit livre que le logo de Chupa Chups a été créé par Salvador Dali, que la coulrophobie a tué Ronald Mc Donald, ou encore que Volvo a créé la ceinture de sécurité... Très beau et ludique, cet ouvrage est le petit cadeau idéal pour briller à la machine à café.