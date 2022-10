Le goût du vin. Le grand livre de la dégustation, 5e édition

"Mieux connaître pour mieux apprécier" , telle est la clé de voûte du Goût du vin. Cet ouvrage a été écrit en pensant à tous ceux qui s'intéressent au vin de qualité et qui s'interrogent sur les mystères de son goût et sur la signification de l'acte de boire. Il bénéficie de tout le poids des connaissances oenologiques mais aussi de l'apport de l'expérience des hommes du vin. La première édition, en 1980, fut un événement. Quarante ans plus tard, cette nouvelle présentation, dans le respect de l'esprit initial de l'ouvrage, prend en compte ce que l'on sait aujourd'hui des mécanismes de perception des goûts et des odeurs, englobant les types de consommation actuels et les types de vins disponibles, en France et dans le monde. Poursuivant une collaboration avec Emile Peynaud commencée dès 1960 et approfondie à l'occasion de nombreuses publications, Jacques Blouin apporte son expérience pratique de l'oenologie, de la dégustation, de l'organisation de concours internationaux acquise dans tous les vignobles du Bordelais et du monde entier. Véritable référence, ce livre aide chacun à mieux comprendre les vins d'aujourd'hui, à mieux connaître pour mieux savourer, pour son plus grand plaisir.