Marcher sur les nuages

Théo doit faire face à un choix difficile : sauver son père de sa passion ou le perdre à jamais. Théodora a toujours eu la montagne dans la peau, passion qu'elle partage avec son père pour leur plus grand bonheur. Jusqu'au jour où ce dernier, âgé de soixante-dix ans, lui annonce qu'il va tenter l'ascension de l'Everest. Mais, Théo le sait, il n'y survivrait pas. Sur un coup de tête, elle décide de partir à sa place braver le sommet où il a failli mourir lors d'une première escalade des années plus tôt. Sur les flancs de l'Himalaya, il n'y a pas que sa vie que Théodora met en danger. En redescendra-t-elle le corps et l'esprit indemnes ?