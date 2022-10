Bouddha Bol. L'équilibre est dans le bol

Lors d'un séjour aux Etats-Unis, Jean-Michel Cohen découvre le buddha bowl et est séduit par ce plat tout-en-un réunissant légumes-céréales-légumineuses et oléagineux. Un plat facile à réaliser, créatif à souhait, consistant et bon pour la santé. On met ce qu'on veut dans un bo(w)l : des protéines (végétales, animales), des féculents, du fromage, de la salade, des fruits... du cru, du cuit... du salé, du sucré, respectez les portions et faites-vous plaisir ! Jean-Michel Cohen a confié à Thomas Clouet la réalisation de 100 recettes faciles à préparer au quotidien, toutes adoubées, proportionnées et conseillées donc par le spécialiste de la nutrition. Du petit déjeuner au dessert, que vous soyez bec sucré ou bec salé, végétarien, flexitarien ou amateur de viande, allez-y les yeux fermés et les papilles grandes ouvertes !