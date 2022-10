Médecine, histoire illustrée de l'Antiquité à nos jours

" Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi un amour pour l'humanité. " , Hippocrate. Des premières saignées aux développements les plus récents de la recherche sur les cellules souches, les superbactéries et la pandémie du Covid-19, cet ouvrage vous raconte les prodigieuses découvertes de la médecine. Grâce à des gravures anatomiques, des documents d'archive et d'étonnants visuels d'imagerie médicale, il relate de manière captivante l'avancée des sciences médicales à travers les sujets les plus variés : art de guérir, premières vaccinations, découverte des antibiotiques, greffes et prothèses, médecine personnalisée... A travers les portraits des savants qui ont oeuvré parfois toute leur vie pour la science, revivez la grande épopée de la médecine !