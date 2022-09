Se baigner dans l'eau froide, c'est parti !

Découvrez le pouvoir du froid ! Fatigue, baisse de moral, stress, surcharge pondérale, problèmes articulaires ou cardio-vasculaires, difficultés à récupérer après l'effort... STOP ! Découvrez le pouvoir du froid à travers une immersion pratique, accessible et salvatrice. De l'échauffement à la mise à l'eau, vous connaîtrez toutes les astuces pour y arriver : respiration abdominale, hyperventilation, apnée, yoga toumo, Qi gong du froid, exercice physique, équipement nécessaire... Sans oublier les techniques pour se réchauffer après le bain (tisanes, automassages, etc.). Les bienfaits des bains de mer, des bains en rivière, dans un lac ou en piscine, sont tous détaillés pour vous permettre de booster votre vitalité quel que soit votre contexte. Il ne vous reste plus qu'à plonger dans le grand bain du vivant. C'est parti !