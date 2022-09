Commerçants, freelances, PME. transformez vos abonnés en clients

Le marketing de papa ne suffit plus pour vendre. Aujourd'hui, le "social selling" ou utiliser les réseaux sociaux pour vendre est l'outil ultime pour booster votre chiffre d'affaires. Tous vos (futurs) clients sont présents sur les réseaux sociaux. Le succès de votre présence en ligne est intimement lié au contenu et à la qualité de vos publications. Votre commerce, votre PME assure probablement déjà une certaine présence. L'objectif de ce livre est de créer, développer, mais surtout de transformer votre communauté en clients. Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, à l'aide d'une stratégie simple, vont devenir un véritable levier pour votre business. Des exemples concrets vous épaulent pour créer du contenu fort et qui fait vendre !