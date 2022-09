La technologie brassicole était, jadis, un sujet réservé à un nombre restreint de spécialistes. Aujourd'hui, l'engouement croissant autour des micro-brasseries et de leur production confère aux métiers techniques du secteur agronomique une nouvelle visibilité. Ce livre répond dès lors à un besoin : permettre aux adeptes des brassins maison et aux professionnel. le. s d'apprendre (ou de réapprendre ! ) les bases de la formation brassicole dans une approche volontairement claire et pédagogique. Le domaine de la brasserie évolue en permanence. C'est pourquoi cette 3e édition revue, corrigée et augmentée était nécessaire. Nous y aborderons : - l'histoire de la bière, du Néolithique au XXIe siècle. Ce qui nous permettra de définir ensuite la notion de "micro-brasserie" ; - les grands principes chimiques, physiques et biochimiques régissant le procédé de fabrication, des matières premières au conditionnement ; - l'analyse sensorielle : avec ses notions fondamentales, sans oublier un chapitre dédié aux principaux défauts que l'on peut retrouver "classiquement" dans une bière ; - une méthode intuitive et ludique afin de concevoir vos premières bières, ainsi qu'un formulaire bien utile ; - l'étiquetage de la bière : vous y apprendrez ce qu'impose la législation européenne, mais également votre législation nationale (belge, française et suisse). Qu'est-ce qui est obligatoire, facultatif voire interdit ? - etc. Ce livre a pour vocation de vous faire aimer les sciences appliquées au procédé de fabrication de la bière. Même (et surtout ! ) si vous n'avez aucune formation scientifique, allez-y ! Lancez-vous ! Et il se positionne volontairement à mi-chemin entre les (rares) ouvrages francophones ultra-pointus et ceux trop simplifiés.